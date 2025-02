Mercato : Le PSG se craque sur un joueur «de classe mondiale»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a frappé fort cet hiver en bouclant l'arrivée de l'attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia, transféré en provenance de Naples pour 70M€, hors bonus. Un recrutement de tout premier choix si l'on en croit les propos d'Antonio Conte, qui regrette déjà amèrement la présence de son ancien attaquant au sein du Napoli...

Déjà courtisé l'été dernier par le PSG, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) a finalement atterri au Parc des Princes durant ce mercato de janvier. L'attaquant géorgien a été lâché par Naples contre une somme de 70M€ + bonus, et il est donc LA grosse recrue hivernale du PSG qui est enfin parvenu à le faire signer. En revanche, du côté de Naples, on regrette déjà amèrement Kvaratskhelia...

Luis Enrique promet une révolution avec Kvaratskhelia au PSG ! Son arrivée tardive pourrait bien transformer l'attaque. ⚽️

Le coup de gueule signé Conte

Antonio Conte, l'entraîneur du club italien, s'est lâché en conférence de presse sur le départ de Khvicha Kvaratskhelia au PSG cet hiver : « Il est évident que nous avons perdu un joueur important avec le départ de Kvara. À ce jour, il n'a pas été remplacé. Ce n'est pas si facile à faire. Ce n'est pas pour jeter de l'huile sur le feu mais, comme tout le monde le sait, c'était un joueur important. Tous les autres joueurs vendus ont été remplacés », a lâché le coach du Napoli, qui regrette donc que l'argent récupéré avec Kvaratskhelia n'ait pas été réinvesti pour lui trouver un successeur.

« On parle d'un joueur de classe mondiale »

« Personne ne peut dire si nous sommes plus forts ou plus faibles sans lui. Mais si on reste objectif, on parle d'un joueur de classe mondiale qui ne fait plus partie de notre équipe. Il avait réalisé une excellente première partie de saison, même s'il n'avait pas joué lors des quatre ou cinq derniers matches », poursuit Antonio Conte, qui assure donc au passage que le PSG a récupéré un attaquant de tout premier choix. Le message est passé...