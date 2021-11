Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait fixé une condition hallucinante au Real Madrid !

Publié le 6 novembre 2021 à 20h45 par D.M. mis à jour le 6 novembre 2021 à 21h02

Désireux de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, Kylian Mbappé voudrait que le club espagnol change d'entraîneur dans les prochains mois selon les informations de la presse catalane.

« Rester à Paris ? On en est loin puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l’hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : ‘Oh, je ne sais pas ’». Lors d’un long entretien accordé à L’Equipe , Kylian Mbappé a laissé entendre que cette saison pourrait bien être sa dernière au PSG. Le joueur français n’a d’ailleurs pas caché ses envies d’ailleurs lors du dernier mercato estival et son rêve de rejoindre le Real Madrid. Un départ qui pourrait intervenir à la fin de la saison. Et à en croire la presse catalane, Kylian Mbappé commencerait déjà à réclamer du changement au Real Madrid.

Mbappé réclamerait le départ d'Ancelotti