Mercato - Real Madrid : Mourinho veut rendre un précieux service à Ancelotti !

Publié le 7 novembre 2021 à 19h00 par A.D.

Alors que Carlo Ancelotti ne serait pas contre l'idée d'un départ de Lucas Vazquez, Jose Mourinho serait prêt à profiter de la situation. Désireux de recruter un arrière droit, le coach de l'AS Rome aurait inscrit le nom du défenseur du Real Madrid dans sa short-list.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Real Madrid, Lucas Vazquez pourrait prendre le large dans un avenir très proche. En effet, selon les dernières informations d' Il Corriere dello Sport , Carlo Ancelotti serait prêt à laisser filer son ailier droit, reconverti latéral. Ainsi, l'AS Rome de José Mourinho aurait profité d'un entretien avec le Real Madrid sur Borja Mayoral pour prendre des renseignements au sujet de Lucas Vazquez.

Lucas Vazquez dans les petits papiers de José Mourinho ?