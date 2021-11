Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les plans de Xavi déjà plombés par le Real Madrid ?

Publié le 7 novembre 2021 à 17h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone pensait avoir la voie presque libre dans le dossier Jules Koundé, il n'en serait finalement rien. Le Real Madrid serait finalement très avancé dans les négociations avec le Français.

En plus d’une situation économique compliquée, le FC Barcelone n’arrive pas à se remettre sur pied sportivement. Le club catalan pointe à la neuvième place du championnat espagnol après son match nul contre le Celta Vigo ce samedi (3-3). Au cours de la rencontre comme depuis le début de saison, le Barça a montré quelques lacunes dans le secteur défensif. De ce fait, Joan Laporta chercherait à apporter du renfort dans le nouvel effectif de Xavi et Jules Koundé ferait partie de ses cibles. El Nacional révélait d’ailleurs que le FC Barcelone avait presque la voie libre dans le dossier puisque le Français aurait stoppé les discussions avec le Real Madrid. Mais en réalité, il n’en serait rien.

Le Real Madrid en pole pour Jules Koundé