Mercato - Real Madrid : La mise au point d'Ancelotti sur l'avenir de cette star !

Publié le 7 novembre 2021 à 16h00 par A.D.

En difficulté au Real Madrid depuis le début de saison, Marco Asensio pourrait prendre le large en 2022. Alors que son milieu offensif espagnol a fait forte impression face au Rayo Vallecano, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur sa situation.

A la peine au Real Madrid ces dernières semaines, Marco Asensio pourrait ne plus rester bien longtemps à la Maison-Blanche . En effet, le club merengue penserait à se débarrasser de son milieu offensif. Et à en croire les dernières indiscrétions d' El Nacional , Florentino Pérez n'attendrait plus que l'aval de Marco Asensio pour l'offrir à un nouveau club. Toutefois, le numéro 11 du Real Madrid pourrait être en train d'inverser la tendance quant à son avenir. Titularisé face au Rayo Vallecano, Marco Asensio a réalisé un très bon match ce samedi. A tel point qu'il a reçu les éloges de Carlo Ancelotti. D'ailleurs, le coach du Real Madrid a également fait passer un message fort sur la situation de son joueur.

«Il a toujours été important»