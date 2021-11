Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez proche de boucler un nouveau départ ?

Publié le 3 novembre 2021 à 0h30 par Th.B.

Alors que la presse catalane a dernièrement fait savoir qu’un départ de Marco Asensio serait à prendre en considération avant la fin de la saison, l’ailier du Real Madrid n’aurait qu’à donner son feu vert au président Florentino Pérez pour qu’il s’entende avec l’un des multiples prétendants de l’Espagnol.

À l’instar des dernières sessions des transferts qui ont vu le Real Madrid faire ses adieux à Raphaël Varane, à Sergio Ramos ou encore à Martin Odegaard, le club merengue serait susceptible de poursuivre son opération dégraissage en marge de la prochaine intersaison. Alors que le Real Madrid travaillerait sur une triple opération légendaire dans laquelle Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland et Paul Pogba feraient partie intégrante, des ventes seraient encore plausibles d’ici la fin de la saison. Mundo Deportivo a même révélé ces derniers jours que Marco Asensio pourrait être l’un des sacrifiés. Ne disposant pas d’un temps de jeu digne d’un titulaire incontournable au Real Madrid, l’international espagnol n’exclurait pas un départ avant la fin de la saison.

Marco Asensio aurait l’embarras du choix pour son prochain challenge