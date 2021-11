Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Ramos en rajoute une couche pour son avenir !

Publié le 2 novembre 2021 à 22h10 par T.M.

Ces dernières heures, il a été question d’un possible départ du PSG de Sergio Ramos. Des rumeurs qui n’ont pas manqué de faire réagir l’entourage de l’Espagnol.

L’aventure de Sergio Ramos au PSG pourrait-elle déjà toucher à sa fin ? Arrivé cet été, l’ancien du Real Madrid n’a toutefois jamais jouer avec le club de la capitale à cause de pépins physiques. Une situation qui fait de plus en plus parler, au point même de susciter certaines rumeurs sur l’avenir de Ramos. En effet, selon les derniers échos du Parisien , l’avenir du joueur de Mauricio Pochettino pourrait ne plus s’inscrire du côté du Parc des Princes, puisqu’aujourd’hui, voir le PSG rompre le contrat de son défenseur central serait une possibilité.

Un mensonge pour le clan Ramos !