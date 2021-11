Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos reçoit un énorme message du Real Madrid pour son avenir !

Publié le 2 novembre 2021 à 17h45 par T.M.

Ancien coéquipier de Sergio Ramos au Real Madrid, Dani Carvajal s’est prononcé sur la situation du joueur du PSG et son avenir.

Si Sergio Ramos est arrivé cet été au PSG, on n’a toujours pas vu l’Espagnol porter le maillot du club de la capitale. En effet, les blessures ruinent actuellement le début de l’expérience parisienne de l’Espagnol, qui tente tant bien que mal de revenir à 100%. Mais l’état physique de Ramos susciterait de plus en plus d’inquiétudes, au point même que son avenir pourrait être remis en question. Dernièrement, il a ainsi été question d’un possible départ du joueur de Mauricio Pochettino.

« Je le recevrais les bras ouverts »