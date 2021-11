Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'aveu de ce cadre d'Ancelotti sur le départ de Sergio Ramos !

Publié le 3 novembre 2021 à 0h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid librement et gratuitement pour s'engager en faveur du PSG. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Dani Carvajal s'est livré sur le départ de son ancien capitaine.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos n'a pas réussi à s'entendre avec Florentino Pérez pour prolonger. Ainsi, le vétéran de 35 ans a quitté la Maison-Blanche librement et gratuitement au mois de juillet. Alerté par la situation de Sergio Ramos, le PSG a sauté sur l'occasion et l'a recruté pour 0€. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Dani Carvajal est revenu sur le départ de Sergio Ramos du Real Madrid.

«Il n'y a plus seulement un joueur en charge, nous sommes tous importants»