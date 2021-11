Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait déjà le verdict pour cette star du Real Madrid !

Publié le 7 novembre 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement pour rejoindre le Real Madrid, Leonardo penserait à recruter Vinicius Jr pour le remplacer. Toutefois, Carlo Ancelotti ne compterait en aucun cas se séparer de son attaquant brésilien. A tel point que le coach merengue envisagerait de prolonger Vinicius Jr, en lui offrant un contrat d'environ 10M€ annuels.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger pour pouvoir signer au Real Madrid. Conscient de la situation, Leonardo espère toujours réussir à convaincre son numéro 7 de rempiler. Toutefois, il préfère tout de même assurer ses arrières en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Ainsi, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a identifié les profils d'Erling Haaland, sa grande priorité, et de Robert Lewandowski pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé. Par ailleurs, Leonardo aurait également coché le nom de Vinicius Jr pour l'après-Mbappé, mas il semblerait que ce dossier soit déjà perdu d'avance.

Le Real Madrid ne veut pas lâcher Vinicius Jr

Selon les informations de Fabrizio Romano, Vinicius Junior devrait être bloqué par le Real Madrid en 2022. En effet, le club merengue ne voudrait en aucun cas se séparer de son numéro 20. Ainsi, l'option d'insérer Vinicius Jr dans la transaction pour Kylian Mbappé n'aurait absolument pas traversé l'esprit de Florentino Pérez. D'autant que le président du Real Madrid souhaiterait à tout prix prolonger son attaquant brésilien. D'après le journaliste de Sky Sport et du Guardian , le clan Vinicius Jr et la direction merengue devraient très bientôt discuter d'un renouvellement de contrat. Alors que Vinicius Jr est engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec le Real Madrid, Florentino Pérez souhaiterait lui offrir un contrat plus juteux et plus long.

Une prolongation proche pour Vinicius Jr ?