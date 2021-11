Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tendance se confirme pour cette star d'Ancelotti !

Publié le 7 novembre 2021 à 9h30 par La rédaction

En grande forme depuis le début de saison, Vinicius Jr donne satisfaction à la direction du Real Madrid. Le Brésilien pourrait d'ailleurs prolonger son contrat prochainement.

En difficulté depuis son arrivée au Real Madrid, Vinicius Jr semble s’être totalement métamorphosé depuis que Carlo Ancelotti est sur le banc des Merengue . Le Brésilien a la confiance totale de son entraîneur et cela se ressent sur ses performances (9 buts et 7 passes décisives en 16 rencontres toutes compétitions confondues). Grâce à ses prestations, Vinicius Jr pourrait décrocher un nouveau contrat au sein du Real Madrid. Un nouvel engagement avec une belle revalorisation salariale attendrait le coéquipier de Karim Benzema. Et la tendance devrait se confirmer prochainement.

Vinicius Jr va discuter prochainement avec le Real Madrid pour son avenir

Selon les informations de Fabrizio Romano, Vinicius Jr devrait discuter avec le Real Madrid à propos de sa prolongation de contrat lors des prochaines semaines voire prochains mois. Les négociations avanceraient en vue d’un nouvel engagement sur le long terme, lui qui s’était déjà engagé pour sept saisons lors de son arrivée en 2018 (son contrat court encore jusqu’en juin 2025). Le Real Madrid souhaiterait conserver sa pépite brésilienne, étincelante sur ce début de saison, pour de longues années. Affaire à suivre.