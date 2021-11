Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ colossal est programmé par Laporta pour cet hiver !

Publié le 7 novembre 2021 à 8h30 par B.C.

Alors que l’attitude de Philippe Coutinho durant la rencontre entre le FC Barcelone et le Celta Vigo (3-3) fait énormément parler en Espagne, Joan Laporta espérerait se séparer du Brésilien dès le mois de janvier.

Philippe Coutinho n’arrange pas son cas. Très critiqué depuis son arrivée en janvier 2018 et loin du rendement espéré lors de son transfert, le Brésilien s’est fait remarquer négativement ce samedi lors de la rencontre opposant le FC Barcelone et le Celta Vigo (3-3). Selon plusieurs journalistes présents sur place, Philippe Coutinho aurait en effet refusé d’entrer en jeu à la mi-temps pour remplacer Ansu Fati, sorti sur blessure. D’autres sources expliquent quant à elles que l’attitude négative affichée par le Brésilien aurait incité l’entraîneur intérimaire Sergi Barjuan à laisser son joueur sur le banc. Quoi qu’il en soit, Philippe Coutinho se retrouve au coeur des critiques en Espagne, et son départ est plus que jamais espéré.

Coutinho poussé dehors en janvier