Barcelone - Malaise : Philippe Coutinho impliqué dans une énorme polémique !

Publié le 6 novembre 2021 à 20h10 par B.C.

Ce samedi, le FC Barcelone a été tenu en échec par le Celta Vigo (3-3) après avoir mené au score. Une rencontre durant laquelle s’est illustrée de mauvaise manière Philippe Coutinho, qui aurait refusé d'entrer en jeu.

Suite au départ de Ronald Koeman, le FC Barcelone a décidé de nommer temporairement sur le banc Sergi Barjuan. Un intérim qui sera de courte durée puisque le retour de Xavi a été officialisé ces dernières heures par le club culé. Barjuan disputait ainsi son dernier match aux commandes du FC Barcelone ce samedi, une rencontre qui sera à oublier. Alors que le Barça se dirigeait vers une victoire face au Celta Vigo en menant 3 à 0, l’équipe blaugrana a finalement été rejointe au score dans les dernières secondes de la partie (3-3). Xavi aura donc fort à faire pour relancer le FC Barcelone, mais outre le résultat, c’est un fait de jeu qui fait énormément réagir en Espagne.

Coutinho aurait refusé d’entrer en jeu