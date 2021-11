Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a choisi l'héritier de Kylian Mbappé !

Publié le 8 novembre 2021 à 12h15 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement le 30 juin, Lionel Messi aurait déjà déniché son digne successeur. En effet, La Pulga voudrait que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo recrutent son ami et ancien coéquipier Luis Suarez.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger. Et alors que son numéro 7 pourrait partir librement et gratuitement à l'été 2022, Leonardo a déjà tout prévu pour pallier son possible départ. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG envisage de se jeter sur Erling Haaland. Et en cas d'échec sur ce dossier, Leonardo compte se tourner vers Robert Lewandowski. Toutefois, Lionel Messi verrait les choses d'une autre manière et aurait une autre idée pour l'après-Mbappé.

Lionel Messi veut voir Luis Suarez au PSG