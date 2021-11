Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation d’Arsène Wenger sur ses contacts avec Paris !

Publié le 8 novembre 2021 à 16h15 par La rédaction

Ayant passé la plus grande partie de sa carrière à Arsenal, Arsène Wenger est devenu une véritable icône chez les Gunners. Mais le technicien français aurait prétendre à d'autres postes, notamment au PSG et au Real Madrid selon lui.

Passé par l’AS Nancy-Lorraine, l’AS Monaco et le Nagoya Grampus, c’est surtout à Arsenal qu’Arsène Wenger a passé la plus grande partie de sa carrière. Le technicien français est devenu une véritable icône chez les Gunners , lui qui a réussi à ramener trois titres de Premier League au club londonien dont un en étant invaincu lors de la saison 2003-2004. Arsène Wenger est resté plus de 20 ans à Arsenal. Mais il aurait pu prétendre à d’autres postes au cours de sa carrière.

« J’aurais pu aller à la Juventus, au Paris Saint-Germain, et même à Manchester United »