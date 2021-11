Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a pris une décision fracassante pour Luis Suarez !

Publié le 8 novembre 2021 à 14h45 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG en 2022, Lionel Messi aimerait que sa direction recrute Luis Suarez. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi ne verrait pas du tout d'un bon oeil l'idée de recruter l'attaquant de l'Atletico de Madrid.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022, Leonardo a deux pistes préférentielles. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a identifié les profils d'Erling Haaland, sa grande priorité, et de Robert Lewandowski. Pour sa part, Lionel Messi aimerait voir Luis Suarez rejoindre les rangs du PSG, selon El Nacional . Et alors que Luis Suarez serait prêt à dire « oui » à Paris, Nasser Al-Khelaïfi ne voudrait rien entendre.

Nasser Al-Khelaïfi ferme la porte à Luis Suarez