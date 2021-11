Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le feuilleton sur la vente de l'ASSE prend une tournure décisive !

Publié le 8 novembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Le projet mené par Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer serait en pole pour racheter l'ASSE. Norodom Ravichak et le projet Terrapin sont hors course.

En avril dernier, dans une « lettre ouverte à ceux qui aiment tant l’ASSE » adressée au Progrès , Roland Romeyer, président du directoire, et Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance du club stéphanois, avaient émis publiquement leur désir de vendre l'ASSE. Présents dans le Forez depuis 2004, les deux dirigeants ont chargé le cabinet KPMG de sélectionner les meilleurs projets. Les candidats ont jusqu’à ce lundi pour transmettre « leur meilleure offre » au cabinet. Par la suite, le candidat qui aura retenu l’intention des dirigeants stéphanois entamera des négociations exclusives pour discuter en profondeur du rachat. Interrogé sur le processus de vente, Roland Romeyer espère boucler ce dossier avant la fin du mois de décembre : « À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club ». Et à en croire plusieurs médias, les choses se précisent en coulisses..

Le projet porté par Roussier/Bodmer tient la corde

Comme l’expliqu e But Football Club, un projet aurait retenu l’attention de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo. Il s’agit de celui porté par Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer, soutenu par des fonds suisses. Selon le portail mais aussi RMC , ce projet serait en pole actuellement. En cas de victoire, l’ancien dirigeant de l’OM devrait occuper le rôle de président, tandis que Mathieu Bodmer serait chargé du secteur sportif. A en croire les informations de Foot Mercato, l’actuel consultant de Prime Vidéo aurait déjà activé plusieurs pistes pour relancer l’ASSE. L’ancien joueur du PSG suivrait notamment la situation de Tanguy Kouassi (Bayern Munich), mais aussi d’Eliaquim Mangala, libre de tout contrat. But Football Club précise que le projet mené par Olivier Markarian est toujours en course, mais distancé. L’ancien PDG de Markal se poserait des questions et douterait désormais en raison notamment de la position surprenante de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo. Selon le média, les dirigeants seraient désireux « de rester un peu aux affaires » avant de passer définitivement la main, ce qui refroidirait Markarian.

