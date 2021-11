Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse confidence de Coutinho sur le grand retour de Xavi !

Publié le 8 novembre 2021 à 21h30 par Th.B.

Nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez est un excellent choix d’après Philippe Coutinho. Le milieu offensif du Barça évoque d’ailleurs des discussions avec l’ancienne gloire du club blaugrana au printemps dernier au Qatar.

Depuis samedi matin, Xavi Hernandez est officiellement l’entraîneur du FC Barcelone. Et ce, pour le restant de la saison et trois autres puisqu’il a signé sous les yeux des socios blaugrana au Camp Nou ce lundi un contrat le liant au Barça jusqu’en juin 2024. Pour Pep Guardiola, Andrés Iniesta ou encore Carles Puyol, le président Joan Laporta a fait le bon choix en prenant la décision d’offrir les rênes de l’effectif du club culé à Xavi, ancienne gloire du FC Barcelone. Évoluant actuellement au Barça , Philippe Coutinho a validé la venue de Xavi, tout en révélant une discussion datant de plusieurs et ayant eu lieu au Qatar lorsque Xavi officiait à Al-Sadd.

Coutinho évoque des discussions avec Xavi au Qatar !