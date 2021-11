Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande opération de Joan Laporta se poursuit !

Publié le 8 novembre 2021 à 17h30 par Th.B.

Outre le dossier brûlant qu’est Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu’à la fin de la saison au FC Barcelone, le président Joan Laporta ne compterait pas se limiter à l’éventuelle prolongation du champion du monde tricolore. Après Pedri et Ansu Fati, le Barça aimerait blinder Sergi Roberto et Ronald Araujo.

De retour à la présidence du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta faisait des prolongations de contrat de Lionel Messi et d’Ousmane Dembélé de véritables priorités. Pour ce qui est du sextuple Ballon d'or et ancien capitaine du Barça , le patron du club culé n’a pas pu parvenir à ses fins en grande partie en raison des difficultés financières plus sérieuses que prévu. Messi est finalement parti au PSG où il s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec une troisième année optionnelle. Et qu’en est-il d’Ousmane Dembélé ? Le champion du monde tricolore voit son engagement envers le Barça arriver à expiration à la fin de la saison. Le président Laporta a pourtant fait savoir que la volonté première de l’ailier blaugrana était de poursuivre son aventure au FC Barcelone. Et pour le nouvel entraîneur Xavi Hernandez, Dembélé semble d’ores et déjà être un membre incontournable de son effectif. « Pour moi, Dembélé peut être le meilleur joueur du monde à son poste. Cela dépend de lui, de sa mentalité et qu’il se blesse peu. Pour moi, sa prolongation est prioritaire ». Voici le message que le technicien espagnol a fait passer ce lundi lors de sa conférence de présentation.

En attendant la prolongation de Dembélé, place au dossier Roberto ?

En attendant la potentielle prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a su blinder Oscar Mingueza au printemps dernier et plus récemment Pedri et Ansu Fati. Et à en croire Fabrizio Romano, le FC Barcelone aurait la ferme volonté de finalement trouver un accord avec Sergi Roberto, l’un des vices-capitaines de Sergio Busquets au Barça . Le journaliste a d’ailleurs fait passer le message suivant sur YouTube au sujet du dossier Sergi Roberto qui aurait une grande importance auprès des dirigeants blaugrana. « Il était à un pas d’accepter un nouveau contrat il y a trois mois, mais tout a capoté. C’est le moment de recommencer ou de décider s’il doit partir librement ».

En plus de Roberto, le Barça veut blinder la pépite Araujo !