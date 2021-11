Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola valide de choix de Laporta avec Xavi !

Publié le 8 novembre 2021 à 17h00 par D.M.

Entraîneur de Manchester City et ancien du FC Barcelone, Pep Guardiola estime que Xavi pourrait faire le plus grand bien à la formation catalane.

Le FC Barcelone entre dans une nouvelle ère. Exit Ronald Koeman, remplacé par Xavi, ancien milieu de terrain du club catalan. Présenté à la presse ce lundi, le technicien espagnol n’a pas caché sa fierté. « C'est un rêve devenu réalité. En 2015, mon rêve était de revenir et je reviens avec un maximum de responsabilités et de l'enthousiasme. Nous devons travailler dur. Le Barça est ma maison, mais je sais que j'ai une grande responsabilité. Je sais que j'arrive à un moment difficile pour le club, mais je me sens préparé » a admis Xavi devant les médias, qui ont évoqué des similitudes avec Pep Guardiola.

« Je suis sûr qu'il fera évoluer la situation »