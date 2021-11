Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prend clairement position pour l’avenir de Dembélé !

Publié le 8 novembre 2021 à 15h10 par T.M.

Désormais en charge au FC Barcelone, Xavi a fait passer un message très clair pour l’avenir d’Ousmane Dembélé, qui négocie actuellement sa prolongation.

Ayant désormais réglé l’arrivée de Xavi sur le banc de touche, Joan Laporta va pouvoir reprendre son opération prolongations au FC Barcelone. Ayant déjà réglé les cas d’Ansu Fati et de Pedri, le président blaugrana a encore du pain sur la planche et ses priorités sont établies avec Gavi, Ronald Araujo et surtout Ousmane Dembélé. En fin de contrat, le Français est l’une des préoccupations actuelles du Barça, qui cherche à parvenir à un accord avec l’agent de Dembélé pour boucler un nouveau contrat. Une prolongation d’ailleurs réclamée par Xavi.

« Sa prolongation est prioritaire »