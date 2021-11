Foot - Barcelone

Barcelone : Quand Ousmane Dembélé est comparé à… Neymar !

Publié le 7 novembre 2021 à 23h10 par Th.B.

Redoutable ballon au pied et dans le duel, Ousmane Dembélé n’aurait pas grand chose à envier à Neymar si l’on en croit les propos d’Ivan Rakitic, qui a côtoyé l’ailier du FC Barcelone et la star du PSG lors de son passage au Barça.

Bien que son aventure au FC Barcelone ait été minée par différentes blessures, Ousmane Dembelé semble parvenir à laisser un excellent souvenir à ses anciens coéquipiers et une très bonne impression à ses partenaires de vestiaire au Barça . Ayant pu côtoyé Dembélé l’espace de trois saisons de 2017 à 2020, Ivan Rakitic n’a pas tari d’éloges au sujet du talent du champion du monde qui pourrait s’asseoir à la table de Neymar, un autre ex-coéquipier de Rakitic au FC Barcelone qui a pris son envol en 2017 pour le PSG.

« Il est de la trempe d’un Neymar »