Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le coup de gueule de Depay après le Celta Vigo !

Publié le 7 novembre 2021 à 9h40 par La rédaction

Ce samedi, au terme d'un scénario renversant, le FC Barcelone a concédé le match nul face au Celta Vigo (3-3). Un résultat que Memphis Depay a du mal à encaisser.