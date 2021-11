Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce de Coutinho sur son avenir !

Publié le 8 novembre 2021 à 20h10 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait poursuivre son opération dégraissage lors des prochaines sessions des transferts et notamment grâce à Philippe Coutinho, plus indiscutable au Barça. Et le principal intéressé a ouvert la porte à un retour à Vasco de Gama à terme.

Ayant eu un temps de jeu plutôt régulier lorsqu’il est disponible sous la houlette de Ronald Koeman, Philippe Coutinho pourrait voir son aventure au FC Barcelone prendre un virage à 180° avec Xavi Hernandez. Déjà, lorsque Sergi Barjuan assurait l’intérim, Coutinho n’a eu que 50 minutes à se mettre sous la dent face à Alaves avant d’être contraint de rester sur le banc du Barça face au Dynamo Kiev et au Celta Vigo. Avec l’ancienne gloire du FC Barcelone, son départ pourrait se concrétiser cet hiver ou l’été prochain. Un retour en Angleterre et notamment un engagement avec Newcastle serait une option.

« J'ai vécu de nombreuses années dans ce club, j'espère donc pouvoir y revenir un jour »