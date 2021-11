Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme dilemme pour Xavi avec Philippe Coutinho !

Publié le 8 novembre 2021 à 11h10 par A.D.

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Philippe Coutinho est en grande difficulté. Alors qu'il vient de faire son retour au Barça, Xavi devrait bientôt trancher quant à l'avenir de son milieu offensif brésilien. Sachant qu'il ne manquerait pas de prétendants, Philippe Coutinho pourrait partir en prêt pour finir la saison.

Arrivé en janvier 2018 au FC Barcelone, Philippe Coutinho n'a jamais réussi à s'y imposer. En effet, le milieu offensif brésilien peine à évoluer à son plus haut niveau en Catalogne. Ce qui pourrait provoquer son départ au mois de janvier. Tout juste revenu au Barça, Xavi devrait très vite sceller l'avenir de Philippe Coutinho.

Un départ en prêt pour Philippe Coutinho ?