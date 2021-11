Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme révélation de Xavi sur ses contacts avec le Barça !

De retour au FC Barcelone, Xavi a réalisé l'un de ses plus grands rêves. Mais le technicien espagnol a révélé qu'il aurait pu se concrétiser bien plus tôt.

Après s’être séparé de Ronald Koeman, Joan Laporta s’était mis à la recherche d’un nouvel entraîneur. Et la priorité du président du FC Barcelone était une piste de longue date : Xavi. Cela fait quelques temps maintenant que le technicien espagnol est courtisé par son ancien club. Et après de multiples rebondissements dans le dossier, le Barça et Al-Sadd sont finalement parvenus à un accord, synonyme de retour en Catalogne pour Xavi. Si c’est un « rêve devenu réalité » pour le champion du monde 2010, il aurait pu se réaliser bien plus tôt.

Xavi avait refusé Barcelone en janvier