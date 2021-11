Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le nouveau Guardiola du Barça ? La réponse de Xavi !

Publié le 9 novembre 2021 à 4h45 par T.M.

Avec le retour de Xavi au FC Barcelone, certains y voient un parallèle avec Pep Guardiola, qui a par la suite tout gagné avec le club catalan. De quoi faire réagir le nouveau patron blaugrana.

Cette saison, Ronald Koeman ne sera finalement resté que quelques mois sur le banc du FC Barcelone. Face aux mauvais résultats de l’équipe, Joan Laporta a tranché dans le vif et remercié le Néerlandais. Et pour le remplacer, le Barça est allé chercher Xavi au Qatar, qui fait ainsi là son grand retour au sein du club catalan, où il a brillé durant tout sa carrière de joueur. C’est donc désormais l’Espagnol qui sera aux commandes, lui qui pourrait redorer l’image du Barça et réinstallé l’ADN du club, comme avait pu le faire un certain Pep Guardiola. D’ailleurs, le lien est très vite fait pour beaucoup d’observateurs.

« Toute comparaison est mauvaise actuellement »