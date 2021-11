Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo pour dossier XXL !

Publié le 9 novembre 2021 à 1h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Matthijs de Ligt, le FC Barcelone aurait fermé la porte à une éventuelle venue de l’international néerlandais dans ses rangs.

Arrivé à la Juventus à l’été 2019 en provenance de l’Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt aurait maintenant l’intention de s’en aller l’été prochain. Déçu du manque de considération que lui accorde Massimiliano Allegri, l’international néerlandais aurait demandé à son agent Mino Raiola de lui trouver une port de sortie. Et dans un contexte où le PSG a été annoncé sur ses traces, Matthijs de Ligt aurait vu le FC Barcelone lui fermer la porte.

Le FC Barcelone ne veut pas financer une opération colossale comme la venue de Matthijs de Ligt