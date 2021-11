Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une énorme occasion à saisir avec De Ligt !

Publié le 8 novembre 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que le PSG a été cité sur les traces de Matthijs de Ligt récemment par la presse italienne, l’international néerlandais aurait de son côté l’intention de quitter la Juventus.

Annoncé sur les traces de Matthijs de Ligt en 2019 avant qu’il rejoigne la Juventus en provenance de l’Ajax Amsterdam, le PSG aurait décidé de revenir à la charge dans ce dossier. En effet, CalcioMercato.com annonçait le 30 octobre que le club de la capitale avait une fois de plus coché le nom du protégé de Mino Raiola dans l’optique de renforcer sa défense centrale au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et visiblement, le PSG pourrait bien avoir une marge de manoeuvre dans ce dossier.

Matthijs de Ligt est déçu de son statut à la Juventus