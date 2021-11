Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut se frotter les mains dans le feuilleton De Ligt !

Publié le 8 novembre 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que Matthijs de Ligt songerait à quitter la Juventus, le club piémontais serait justement prêt à lui ouvrir la porte.

Un peu plus de deux ans après son arrivée à la Juventus, Matthijs de Ligt songerait à s’en aller au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts dans la mesure où il serait déçu du statut que lui accorde Massimiliano Allegri. Comme il y a deux ans, le PSG serait sur les rangs pour l’accueillir afin de renforcer sa défense centrale dans un an. Et visiblement, une approche de l’écurie parisienne auprès de la Vieille Dame pourrait ne pas être vaine…

La Juventus pourrait accepter de discuter pour Matthijs de Ligt