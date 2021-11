Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande menace plane pour Mauricio Pochettino !

Publié le 8 novembre 2021 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 8 novembre 2021 à 19h31

Alors que certains membres du vestiaire de Manchester United se poseraient des questions quant à la décision des dirigeants de ne pas se séparer du Norvégien pour l’instant. Cependant, Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, ferait pour sa part l’unanimité !

En fin de saison dernière, Mauricio Pochettino a fait beaucoup parler de lui dans la presse. En effet, en raison d’une confiance qui n’aurait pas été totale de la part de Doha pour le technicien argentin, il a été question d’un départ pas moins de six mois après sa nomination à Paris. Un retour à Tottenham a été une option, au même titre qu’une arrivée au Real Madrid avant que Carlo Ancelotti ne soit rapatrié à la Casa Blanca. Libération faisait même savoir qu’en coulisse, Pochettino cultivait le désir de quitter le PSG. Toutes ces rumeurs ont été démontées par la prolongation de contrat d’une saison de Mauricio Pochettino, désormais lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023. Néanmoins, en ce début de saison et bien que le PSG survole les débats en Ligue 1, le jeu prôné par l’Argentin ne ferait pas l’unanimité auprès des observateurs et chez les décideurs du PSG comme la presse l’a annoncé il y a quelque temps. Rumeur que Leonardo, directeur sportif du PSG, a démonté fin octobre après la victoire poussive du club parisien face au LOSC (2-1). Pour autant, le nom de Pochettino fait toujours autant couler d’encre dans la presse. Et particulièrement en raison de la situation d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United.

À Manchester, le vestiaire et la direction ne sont pas d’accord pour Solskjaer, Pochettino apprécié !