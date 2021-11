Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi va prendre une décision capitale pour Dani Alves !

Publié le 11 novembre 2021 à 21h30 par B.C.

Malgré la réticence des dirigeants à vouloir le récupérer, Dani Alves peut garder espoir concernant son retour au FC Barcelone. En effet, Xavi devrait avoir le dernier mot dans ce dossier.

« Si le Barça pense avoir besoin de moi, le club n'a qu'à m'appeler. Je pense toujours que je peux apporter ma contribution n'importe où, mais plus encore au Barça en raison du nombre de jeunes joueurs qu'ils ont maintenant. » Libre depuis son départ de São Paulo en septembre dernier, Dani Alves avait lancé un gros appel du pied au FC Barcelone dans la foulée. Un message entendu par les Blaugrana , en pleine réflexion sur le possible retour du latéral droit. À 38 ans, Dani Alves reste ambitieux et attend désormais la décision du Barça qui se fait attendre. Le club culé est confronté à de gros problèmes financiers et serait réticent à l’idée de se renforcer avec un vétéran, mais rien ne serait encore joué.

Xavi va trancher pour le retour de Dani Alves