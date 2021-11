Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour recruter, Xavi aura un budget surréaliste !

Publié le 11 novembre 2021 à 19h00 par A.M.

Bien que décidé à se renforcer cet hiver, Xavi sera contraint de le faire avec un budget dérisoire qui sera inférieur à 10M€ et ne laisse donc aucune marge de manœuvre.

Il y a quelques jours, le directeur général du FC Barcelone, Ferran Reverter, se prononçait sur le budget dont disposera le club pour se renforcer durant le mercato d'hiver : « Le dernier départ d'un joueur important génère un Fair Play positif de plus de 20M€ donc le Barça pourrait signer s'il l'envisage. Mais le travail n'est pas terminé et nous devons continuer à réduire la masse salariale. » Cependant, depuis cette annonce, il s'est passé beaucoup de choses au Barça qui vont avoir un impact sur les finances et la capacité d'investissement du club.

Moins de 10M€ pour recruter ?