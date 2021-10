Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça annonce du mouvement sur le marché !

Publié le 6 octobre 2021 à 16h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone traverse une période économique délicate, le directeur général du club culé a cependant assuré des prolongations et des recrues cet hiver.

Le FC Barcelone a été confronté à de grandes difficultés économiques au fil des dernières années et elles ont été décuplées par la crise financière liée au Covid-19. Néanmoins, depuis l’élection de Joan Laporta au poste de président en mars dernier, le FC Barcelone a considérablement renflouer ses caisses tout en allégeant la masse salariale du club culé. Lionel Messi et Antoine Griezmann ont notamment quitté les livres de compte du FC Barcelone. Et ces départs devraient entre autres permettre au Barça de mener à bien deux prolongations jugées primordiales, à savoir celles d’Ansu Fati et de Pedri, ainsi que de boucler certaines arrivées lors du mercato hivernal.

« Oui, il est possible de recruter et de prolonger »