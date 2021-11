Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi fait déjà une première victime au Barça !

Publié le 11 novembre 2021 à 12h00 par A.C.

Xavi est devenu le nouvel entraineur du FC Barcelone et semble vouloir apporter plusieurs changements au sein du club, afin de redresser la barre.

On ne parle que de lui en Catalogne. Plus d’une semaine après le départ de Ronald Koeman, les dirigeants du FC Barcelone ont annoncé en grande pompe le retour de Xavi. Après avoir porté les couleurs de son club de cœur en tant que joueur, l’ancien milieu va donc l’entrainer... et la tâche est immense ! Le Barça traverse en effet une des pires crises de son histoire, tant sur le plan sportif que sur le plan économique et Xavi a bien l’intention de tout changer. La presse catalane a en effet expliqué que plusieurs règles strictes auraient été instaurées en interne, afin de réinstaller une certaine discipline.

Ramon Planes veut quitter le Barça... à cause de Xavi ?