Mercato - Barcelone : Daniel Alves a enfin tranché pour un retour au Barça !

Publié le 11 novembre 2021 à 8h30 par A.C. mis à jour le 11 novembre 2021 à 9h15

Actuellement sans club, Daniel Alves est lié à un retour imminent au FC Barcelone, où son ancien coéquipier Xavi vient d’être intronisé au poste d’entraineur.

Un vent de changement souffle sur le FC Barcelone depuis l’arrivée de Xavi. L’ancien milieu de terrain semble prêt à tout pour redorer le blason de son club de cœur, avec notamment des règles strictes instaurées en interne. Le changement passera surtout par le mercato et la presse catalane a lancé une première piste assez surprenante. Xavi aimerait en effet retrouver Daniel Alves, qui a joué à ses côtés au Barça pendant huit saisons et qui se retrouve sans club depuis son départ de Sao Paulo le 16 septembre dernier. Au Brésil, UOL a même annoncé qu’une réunion serait déjà prévue entre le latéral droit et le FC Barcelone.

Le clan Alves dément toute réunion avec le Barça