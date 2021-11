Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour le retour de Dani Alves !

Publié le 10 novembre 2021 à 22h30 par T.M.

Actuellement libre, Dani Alves est annoncé possiblement de retour au FC Barcelone. Toutefois, au sein du club catalan, cette opération ne ferait pas totalement l’unanimité.

Et si Xavi n’était pas la seule ancienne gloire du FC Barcelone à revenir en Catalogne ? Ces dernières heures, il a grandement été question d’un possible retour de Dani Alves. Libre depuis son départ de Sao Paulo, le Brésilien s’est déjà dit prêt à faire son retour au Barça, là où il a joué entre 2008 et 2016. Alors que Xavi réclame du renfort pour cet hiver, Dani Alves pourrait amener toute son expérience à un groupe très jeune afin d’encadrer les talents blaugrana.

Le Barça pas chaud ?