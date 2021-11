Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande révolution de Xavi a déjà démarré !

Publié le 10 novembre 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Fraichement nommé sur le banc du FC Barcelone, Xavi a déjà opéré à plusieurs choix forts pour relancer au plus vite la machine catalane. Avec notamment le possible retour de Daniel Alves en ligne de mire…

« C'est un rêve devenu réalité. En 2015, mon rêve était de revenir et je reviens avec un maximum de responsabilités et de l'enthousiasme. Nous devons travailler dur. Le Barça est ma maison, mais je sais que j'ai une grande responsabilité. Je sais que j'arrive à un moment difficile pour le club, mais je me sens préparé », confiait Xavi Hernandez lundi lors de sa conférence de presse de présentation en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone, lui qui vient succéder à Ronald Koeman sur le banc du club catalan. L’ancien technicien d’Al-Sadd va donc tenter de remettre au plus vite le Barça sur le devant de la scène, mais il va devoir pour cela opérer à des choix forts et avec des moyens financiers limités. C’est pourquoi Xavi a déjà entamé sa révolution en interne.

Piqué, Dembélé, Alves… Les premiers chantiers

Comme l’a révélé la Cadena COPE mercredi, Xavi aurait dans un premier temps décidé d’annuler un entretien de Gerard Piqué, qui devait être diffusé sur Antena 3 . Le nouvel entraîneur du FC Barcelone souhaite ainsi contrôler les activités extra sportives de ses joueurs, et notamment des cadres, et a donc pris les choses en main à cet effet. Mais Xavi impose aussi de suite sa patte sur les dossiers chauds du mercato au Barça : la presse brésilienne assure qu’une réunion serait prévue cette semaine entre le club blaugrana et Daniel Alves, motivé à l’idée d’un retour en janvier en Catalogne, mais c’est Xavi qui aura le dernier mot quant à ce potentiel renfort. Par ailleurs, en conférence de presse lundi, il a évoqué le futur d’Ousmane Dembélé dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain à Barcelone, et il semble faire de ce dossier une priorité absolue : « Pour moi, Dembélé peut être le meilleur joueur du monde à son poste. Cela dépend de lui, de sa mentalité et qu’il se blesse peu. Pour moi, sa prolongation est prioritaire », a indiqué Xavi, bien plus radical que ne l’était Ronald Koeman sur le futur de Dembélé.

Les indésirables ont été ciblés

Par ailleurs, l’émission El Chiringuito a révélé ces derniers jours la liste des joueurs indésirables qui ont été ciblés par Xavi dès son retour au FC Barcelone : Neto, Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Martin Braithwaite et Luuk de Jong sont les principaux concernés et pourraient donc être poussés vers la sortie en janvier. La révolution de Xavi a donc bel et bien débuté…