Mercato - PSG : Le Qatar tente un gros avec une star de Guardiola !

Publié le 10 novembre 2021 à 13h45 par A.M.

En fin de contrat en 2023 avec Manchester City, Riyad Mahrez se poserait des questions sur son avenir. Et le PSG serait à l'affût.

Recruté pour près de 70M€ en 2018 après le titre obtenu avec Leicester, Riyad Mahrez s'est d'abord imposé au sein de l'effectif pléthorique de Manchester City, mais la concurrence dans son secteur de jeu est impressionnante. En effet, l'international algérien doit faire face à Bernardo Silva, Phil Foden, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Jack Grealish ou encore Ferran Torres. Une situation qui pourrait le pousser au départ.

Le PSG toujours intéressé par Mahrez ?