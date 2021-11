Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Guardiola … Qui voudriez-vous voir à la place de Pochettino ?

Publié le 10 novembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Malgré un contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino pourrait ne plus rester très longtemps au PSG. Par qui faudrait-il alors le remplacer ?

Durant l’été, alors que plusieurs rumeurs annonçaient un départ de Mauricio Pochettino, celui-ci a finalement prolongé jusqu’en 2023 avec le PSG. Arrivé en janvier dernier, l’Argentin souhaitait donc s’installer sur le banc parisien sur le long terme, mais aujourd’hui, les choses ont quelque peu changé. En effet, bien que le PSG gagne, le contenu n’est pas à la hauteur des attentes, de quoi valoir à Pochettino de nombreuses critiques. Et dans cette situation, les questions commencent déjà à se poser concernant l’avenir du natif de Murphy.

Qui sur le banc du PSG ?

Les jours de Mauricio Pochettino seraient-ils comptés ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, au PSG, on commence en tout cas à se poser certaines questions concernant l’Argentin. D’ailleurs, en interne, la succession de Pochettino est au coeur des discussions. Deux noms semblent d’ailleurs tenir la corde pour venir remplacer l'entraîneur parisien si jamais celui-ci venait à partir. Et nul doute que Zinedine Zidane sera l’une des options, lui qui est actuellement libre. Mais d’autres options pourraient s’offrir au PSG à l’instar de Pep Guardiola, qui fait rêver les Qataris depuis un certain temps, ou encore Erik Ten Hag et Roberto Martinez, souvent annoncés sur le départ dernièrement.



Alors, qui voudriez-vous à la place de Pochettino ?