Mercato - PSG : L'avenir de Lionel Messi totalement relancé par... Xavi ?

Publié le 10 novembre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas réussi à prolonger avec son club de toujours. Ainsi, La Pulga a fait ses valises et s'est envolé vers Paris pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière du côté du PSG. Et alors que Victor Font a suggéré au Barça de rapatrier Leo Messi à l'issue de son engagement avec le club rouge et bleu le 1er juillet 2023, Xavi serait la clé de ce dossier.

Arrivé au FC Barcelone en 2000, Lionel Messi a vécu presque l'intégralité de sa vie de footballeur en Catalogne. Et alors qu'elle était en fin de contrat le 30 juin, La Pulga n'est pas parvenue à s'entendre avec Joan Laporta pour prolonger, et ce, même si elle a négocié pendant de longues semaines avec le président du Barça à l'issue de son bail. Pour poursuivre sa carrière, Lionel Messi a pris la direction de Paris et a signé au PSG pour deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023. Et alors qu'elle n'a pas encore fini sa première année dans la capitale française, la star argentine pense déjà à faire son retour au FC Barcelone. « Est-ce j’aimerais revenir au Barça ? Oui. J’ai toujours dit que j’aimerais pouvoir aider le club et être utile. J’aimerais être secrétaire technique à un moment. Je ne sais pas si cela va être à Barcelone ou non. Ou si cela sera d’une autre manière. S’il y a une possibilité, j’aimerais apporter quelque chose car c’est le club que j’aime et j’aimerais qu’il continue à aller bien, qu’il continue de grandir et d’être l’un des meilleurs du monde » , a reconnu Leo Messi lors d'un entretien accordé à Sport .

«Le club doit penser à comment Messi peut revenir au Barça en 2023 »

Pour le même média, Victor Font s'est également prononcé sur un retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Et selon l'adversaire de Joan Laporta aux dernières élections présidentielles catalanes, le Barça doit faire le nécessaire pour rapatrier son ancien capitaine et numéro 10 à la fin de son contrat avec le PSG. « Nous avions un plan pour que (Lionel) Messi reste. Je suis convaincu que nous l'aurions fait (rester). Ils ont choisi de faire les choses différemment. Nous avions une proposition à faire dans le cas de Messi, pour un contrat à vie. Le départ de Messi méritait de se faire par la grande porte. Dès ce moment, le club doit penser à comment Messi peut revenir au Barça en 2023 » , a estimé Victor Font.

Leo Messi rapatrié au Barça grâce à Xavi ?