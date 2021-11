Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Lionel Messi à Barcelone est déjà annoncé !

Publié le 9 novembre 2021 à 19h30 par T.M.

Cet été, à contre coeur, Lionel Messi a dû quitter le FC Barcelone. C’est en larmes que l’Argentin a fait ses valises. Et alors que La Pulga est désormais au PSG, où son contrat court jusqu’en 2023, le Barça reste dans un coin de sa tête au point qu’un retour au Camp Nou soit déjà d’actualité.

A l’été 2020, Lionel Messi voulait quitter le FC Barcelone, allant même jusqu’à envoyer un burofax à sa direction pour réclamer son départ. Mais malgré les envies de l’Argentin, Josep Maria Bartomeu avait fini par le retenir. Cet été, c’est l’inverse qui s’est passé. En effet, alors que le sextuple Ballon d’Or était arrivé au terme de son contrat, il était tombé d’accord avec Joan Laporta pour parapher un nouveau bail et ainsi poursuivre son aventure au Barça. Mais les choses ont été plus complexes que cela. Empêtré dans une énorme crise financière, le club catalan n’a pas pu boucler la prolongation de Messi et Laporta a dû se résoudre à laisser partir sa star. Un déchirement pour La Pulga qui n’avait connu que Barcelone dans sa carrière, où elle avait passé 21 ans de sa carrière. Forcément, cela est compliqué de tourner une telle page, mais Lionel Messi a depuis entamé un nouveau chapitre de sa carrière au PSG. Aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé, le numéro 30 parisien défend donc les couleurs parisiennes et cela au moins jusqu’en 2023. Et après ? Alors qu’une année supplémentaire en option est présente dans le contrat de Lionel Messi, c’est bien un retour au FC Barcelone qui pourrait se profiler à ce moment.

« Est-ce j’aimerais revenir au Barça ? Oui »