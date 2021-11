Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Hazard, Bale... Ancelotti prépare une grosse révolution !

Publié le 9 novembre 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Gareth Bale, Isco et Marcelo devraient quitter le Real Madrid. Ainsi, Carlo Ancelotti compterait rapatrier Brahim Diaz plus tôt que prévu pour combler les départs à venir de ses attaquants. Par ailleurs, Marco Asensio serait désormais hors de danger car Carlo Ancelotti voudrait miser sur lui pour assurer l'avenir du Real Madrid.

A la fin de la dernière saison, Zinedine Zidane a décidé de fuir le Real Madrid après une saison 2020-2021 particulièrement éprouvante pour lui. Pour pallier le départ du technicien français, Florentino Pérez a décidé d'accorder une nouvelle fois sa confiance à Carlo Ancelotti. Et alors que son retour se passe plutôt bien sur le terrain, l'ancien coach du PSG a plusieurs dossiers à régler en parallèle. En effet, Carlo Ancelotti a un effectif bien garni, mais il n'est pas forcément satisfait par tous ses joueurs. En effet, le technicien du Real Madrid disposerait de plusieurs indésirables, et notamment des joueurs en fin de contrat le 30 juin prochain.

Isco, Bale, Marcelo condamné à partir ?

Alors qu'ils ne sont plus dans leur assiette depuis de longs mois, Isco, Gareth Bale et Marcelo n'ont pas eu l'occasion de prolonger avec le Real Madrid ces dernières saisons. En effet, le club merengue n'a pas souhaité leur proposer de nouveaux contrats. Et alors que leur bail se terminera le 30 juin, Florentino Pérez aurait tenté à plusieurs reprises de se débarrasser définitivement de ces indésirables, sans succès. Sachant qu'Isco, Gareth Bale et Marcelo seront libre de tout contrat au mois de juillet, le président du Real Madrid risque de les perdre pour 0€ s'il ne les prolonge pas très vite. Et pourtant, il ne compterait pas les faire rempiler. D'après les indiscrétions d' AS , divulguées ce mardi matin, Isco et Florentino Pérez n'envisageraient pas de prolonger leur aventure ensemble. Ainsi, le milieu offensif espagnol serait condamné à quitter le Real Madrid en 2022. Reste simplement à savoir si Isco sera vendu en janvier ou s'il partira librement et gratuitement le 1er juillet. En parallèle, Gareth Bale et Marcelo ne devraient pas non plus poursuivre leur séjour à la Maison-Blanche . A voir si Carlo Ancelotti réussira à encaisser quelques millions d'euros en cas de transfert cet hiver. Egalement en difficulté au Real Madrid, Marco Asensio (25 ans et engagé jusqu'au 30 juin 2023) a été annoncé sur le départ dernièrement. Toutefois, d'après AS , Carlo Ancelotti ferait toujours confiance à son milieu offensif espagnol et voudrait miser sur lui pour assurer l'avenir du Real Madrid. En parallèle, Carlo Ancelotti n'aurait pas encore scellé l'avenir de Dani Ceballos. Le coach italien attendrait le retour de blessure de l'ancien d'Arsenal pour trancher.

Marco Asensio sauvé et Brahim Diaz rapatrié par Ancelotti ?