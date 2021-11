Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour cette star d'Ancelotti, c'est déjà terminé !

Publié le 9 novembre 2021 à 10h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Isco ne voudrait pas prolonger avec le Real Madrid. Alors que la direction merengue ne souhaiterait pas non plus voir son numéro 22 rempiler, le sort du joueur serait déjà scellé. Reste à savoir si Isco sera vendu en janvier ou s'il partira librement et gratuitement le 1er juillet.

Arrivé de Malaga à l'été 2013, Isco a rendu de précieux services au Real Madrid ces dernières années. Toutefois, il a perdu de sa superbe il y a plusieurs mois, voire saisons, et ne donnent plus du tout satisfaction au club. A tel point qu'il ne parvient plus à emmagasiner du temps de jeu au Real Madrid. Et alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin, Isco serait déjà condamné à partir en 2022.

Isco va quitter le Real Madrid en 2022