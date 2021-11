Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer à un nouveau favori pour la vente du club !

Publié le 9 novembre 2021 à 9h45 par A.M.

Alors que plusieurs offres ont été transmises pour racheter l'ASSE, Roland Romeyer afficherait une préférence pour le projet porté par Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer.

Lancé depuis plusieurs mois, le processus de vente de l'ASSE s'est accéléré ces dernières heures. Il faut dire que Roland Romeyer affichait récemment son intention de céder le club du Forez avant la fin de l'année. « À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club », expliquait le président du Directoire. Une perspective envisageable compte tenu du fait que KPMG, cabinet d'audit en charge d'éplucher les candidatures, a reçu plusieurs offres.

Romeyer pousse pour le projet Bodmer