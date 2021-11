Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le constat inquiétant de Pierre Ménès sur la vente de l'ASSE !

Publié le 9 novembre 2021 à 1h45 par D.M.

Alors que l'ASSE est parvenu à battre Clermont au forceps ce dimanche (3-2), Pierre Ménès a analysé cette rencontre et en a profité pour s'exprimer sur la vente prochaine du club.

Le processus de vente de l’ASSE s’accélère. Présent au sein du club du Forez depuis 2004, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer recherchent activement un nouvel actionnaire et un projet commence à se détacher. Selon les informations de But Football Club , le projet emmené par Mathieu Bodmer et Jean-Michel Roussier serait en pole pour racheter l’ASSE et aurait même eu accès à la Data Room. Alors qu’il devrait être chargé de la partie sportive, l’ancien joueur aurait déjà commencé à se mettre au travail et aurait coché le nom de plusieurs joueurs comme Tanguy Kouassi (Bayern Munich) ou encore Eliaquim Mangala. Désireux aussi de racheter l’ASSE, le prince du Cambodge, Norodom Ravichak, aurait fourni un faux document au cabinet KPMG. Les Verts vont porter plainte contre lui pour escroquerie.

« Dans ce dossier tout paraît toujours aussi flou »