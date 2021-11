Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a pris une décision fracassante pour Gareth Bale !

Publié le 9 novembre 2021 à 10h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Gareth Bale connaitrait déjà le verdict pour son avenir. Selon la presse espagnole, l'international gallois ne sera pas prolongé par le Real Madrid.

Arrivé à l'été 2013 au Real Madrid, Gareth Bale a réalisé des premières années fracassantes. Toutefois, l'international gallois est tombé de très haut il y a quelques saisons. En effet, Gareth Bale enchaine les prestations très décevantes depuis quelques années. Et alors que ses pépins physiques ne l'ont pas aidé, l'ancien de Tottenham est devenu un indésirable au Real Madrid. Passé tout près de quitter définitivement la Maison-Blanche , Gareth Bale a pu rester au sein du club merengue grâce à son salaire pharaonique, car aucun club n'était prêt à l'assumer. Mais avec un contrat qui se termine le 30 juin, Gareth Bale est désormais condamné à faire ses valises en 2022.

Gareth Bale condamné à partir en 2022 ?