Mercato - Real Madrid : Une décision fracassante prise dans le dossier Eden Hazard ?

Publié le 9 novembre 2021 à 9h10 par B.C.

Alors que Tottenham semblait intéressé par Eden Hazard, Antonio Conte aurait mis son veto à la venue de l’international belge.

Véritable star en Premier League sous le maillot de Chelsea, Eden Hazard n’est plus que l’ombre de lui-même au Real Madrid et vit un cauchemar chez les Merengue . En proie à de nombreuses blessures dès son arrivée en 2019, le Belge espérait se relancer sous les ordres de Carlo Ancelotti, mais ce dernier ne semble pas faire confiance en son joueur, qui se contente jusqu’à maintenant de quelques entrées en jeu. Un départ n’est donc pas à écarter pour Eden Hazard, et ce dès le mois de janvier. Carlo Ancelotti serait prêt à s’en séparer à partir du mercato hivernal, un scénario que n’exclurait plus le joueur de 30 ans, conscient que sa situation se dégrade dans la capitale espagnole. Faut-il encore trouver un club désireux de le relancer.

Conte refuse Hazard à Tottenham