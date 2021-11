Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Que doit faire Steve Mandanda pour son avenir ?

Publié le 9 novembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Ce dimanche, Steve Mandanda a été aligné par son entraîneur Jorge Sampaoli, une première depuis la fin du mois d’août. Cependant, malgré cette titularisation, l’avenir du portier reste flou à l’OM. Au point de l’inciter à prendre une grande décision pour la suite des opérations ? C’est notre sondage du jour !

Au placard pendant plus de deux mois, Steve Mandanda a pu jouir dimanche de sa première titularisation dans les buts de l’OM depuis le 28 août et la victoire phocéenne sur l’ASSE (3-1). En effet, bien que Jorge Sampaoli semblait avoir pleinement installé Pau Lopez dans les buts de l’Olympique de Marseille, Mandanda a été aligné dans le onze de départ de l’entraîneur argentin au cours de la réception du FC Metz dimanche midi, qui s’est soldée par un match nul et vierge. Mandanda a pu permettre aux siens de ne pas quitter le Vélodrome sans le moindre point grâce à une sortie salvatrice en seconde période. Mais cette titularisation peut-elle tout changer à l’OM pour Steve Mandanda alors qu’il ne semblait plus faire partie des plans de Sampaoli ces derniers temps ?

Mandanda aurait prévu de s’entretenir avec ses supérieurs d’ici quelques mois !