Mercato - Real Madrid : L'avenir de cet indésirable d'Ancelotti dicté par un dossier du PSG ?

Publié le 9 novembre 2021 à 7h00 par La rédaction

Blessé à la cheville et absent depuis le début de la saison, Dani Ceballos pourrait prendre la direction de l'Inter en cas de départ de Marcelo Brozovic.

Arrivé en 2017 au Real Madrid en provenance du Bétis, Dani Ceballos n’a pas eu l’occasion de se montrer. Prêté les deux dernières saisons à Arsenal, le milieu de terrain a fait son retour en Espagne, mais est éloigné des terrains depuis plusieurs mois en raison d’une grave blessure à la cheville. Le joueur espagnol devrait faire son retour sur les terrains prochainement, mais pourrait ne pas s’éterniser au Real Madrid. A en croire la presse ibérique, Ceballos pourrait encore quitter la Casa Blanca lors du prochain mercato hivernal.

Ceballos pour remplacer Brozovic ?